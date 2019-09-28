Депутаты немецкого бундестага призвали ослабить санкции против РФ

Депутаты парламента Германии призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle (DW).

По информации немецких журналистов, санкции против России раскритиковал председатель комиссии бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Его поддержал и исполнительный директор Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс.

По мнению депутатов, самым негативным последствием санкций для Европы является резкое увеличение протекционистских тенденций в России. Из-за этого немецкий бизнес испытывает трудности в выходе на российский рынок даже в тех сферах, которых не коснулись санкции: машиностроение, энергетика, программное обеспечение и медицинская техника.

Ранее сообщалось о том, что каждый месяц Германия теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций. Почти половина всего ущерба странам Евросоюза от санкций в отношении России приходится на Берлин.