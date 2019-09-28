Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу военных специалистов из России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в республику группы российских специалистов для ремонта военной техники. Они прилетели несколько дней назад и сменили своих коллег, ранее вернувшихся в Россию.

"Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку. Они находятся в Венесуэле", - сказал Мадуро.

Технические военные специалисты проведут "плановые работы", которые затем будут продолжены в соответствии с согласованным графиком. В посольстве России отмечают, что о военном присутствии в Венесуэле речь не идет, поскольку российские специалисты выполняют "лишь контракты по обслуживанию, которые не несут в себе элементов дестабилизации ситуации".