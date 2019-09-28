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К Лаврову после его речи в ООН выстроилась длинная очередь

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Длинная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за "изоляцией России", - отметила дипломат. 

Во время выступления министра зал был полностью забит. Сам Лавров поблагодарил журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.

В своей речи на 74-й Генассамблее ООН глава МИД России заявил о том, что Запад стремится пересмотреть нормы международного права. Значительная часть его речи была посвящена критике США. 

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