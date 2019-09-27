Россию посчитали причастной к скандалу вокруг разговора Трампа

Россия причастна к скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с украинском коллегой Владимиром Зеленским. Такое мнение высказала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку", - сказала она в интервью телеканала MSNBC.

По ее словам, когда какое-либо государство вмешивается в выборы США - это однозначно плохо, однако в данном случае американский президент сам "попросил об этом".

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Сам Трамп эти обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.

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