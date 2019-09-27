Суд Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна

Суд Швеции на две недели арестовал российского капитана судна Baltic Carrier, которое несколько дней назад сел на мель в скандинавском государстве.

Об этом сообщила консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в Швеции Надежда Пронина, сообщает ТАСС.

Капитан корабля признался, что за несколько часов до инцидента "выпил немного пива", отметила Пронина.

Согласно предоставленной информации, мужчина будет находиться под арестом до суда.

Напомним, что позавчера, 25 сентября, грузовое судно с российскими моряками на борту село на мель в Швеции. Капитан корабля уснул во время управления им. В тот же день появилась информация о том, что мужчина, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Находившиеся на борту Baltic Carrier семеро российских моряков не пострадали. Повреждений судна зафиксировано не было.