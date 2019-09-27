На Украине разгорелся скандал из-за детских рисунков о дружбе с Россией

В общеобразовательной школе Полтавской области Украины разгорелся скандал из-за выставки детских рисунков.

Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики, передает "Взгляд".

Как пишет одно из местных изданий, ученикам предложили нарисовать "мир во всем мире". Многие дети изобразили дружбу между Россией и Украиной.

Детские рисунки с изображением герба и флага Российской Федерации понравились далеко не всем. Многие взрослые обвинили педагогов в том, что они не уследили за своими подопечными.

Некоторые же и вовсе заявили, что школьники нарисовали дружбу между России и Украины с подачи учителей.

Неравнодушные украинцы даже вызвали полицию в школу. Сотрудника правопорядка же заявили, что детские рисунки ни одного закона Незалежной не нарушили.

В самом общеобразовательном учреждении Полтавской области ситуацию пока никак не прокомментировали.