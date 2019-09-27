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Песков: борьба с браконьерами не должна испортить отношения РФ с КНДР

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Активная борьба с северокорейскими браконьерами не повлияет на дружественные отношения Москвы и Пхеньяна. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Журналисты спросили представителя Кремля о том, почему в последнее время наблюдается активизации борьбы с браконьерами из КНДР и не является ли это "ударом по отношениям" с этой страной. 

"Никоим образом не является. Вы знаете, что очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу, осуществляют незаконный лов в российских территориальных водах, поэтому, безусловно, нужны энергичные меры для того, чтобы навести порядок в этой области", - ответил на этот вопрос Песков. 

В пятницу, 27 сентября, приморские пограничники задержали 262 северокорейских рыбаков-браконьеров. Это уже второе за сентябрь задержание большой группы браконьеров из КНДР российскими пограничниками. Вечером 17 сентября браконьеры напали на проверявших их сотрудников пограничного управления ФСБ, в результате чего пострадали четверо пограничников и погиб один из нападавших.

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Темы кндр кремль отношения дмитрий песков рыбаки-браконьеры северокорейские браконьеры
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