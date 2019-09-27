Лукашенко посоветовал "повыкидывать" всю импортную косметику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал полностью отказаться от иностранных косметических средств и перейти на использование продукции только белорусского производства.

"Всю импортную продукцию повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда не буду пользоваться импортными средствами. Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать", - сказал он.

Глава государства также поручил максимально способствовать продажам отечественной косметической продукции за рубежом, а также не забывать о потенциальных возможностях на внутреннем рынке.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что на встречах с представителями США он всегда заявляет: если разговоры будут идти в плоскости выбора между Западом и Россией, то никакого разговора в таком случае не получится.

"Мы не собираемся дружить против России и тем более, когда нам было трудно, будем откровенны, кроме России и Китая, с которым у нас только завязывалось сотрудничество, больше в общем-то никто не поддерживал", - сказал он.

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