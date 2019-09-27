Китай выступил против размещения ракет США вблизи других стран

Китай выступает категорически против размещения американских вооружений вблизи других государств. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы выступаем категорически против развертывания Соединенными Штатами ракет наземного базирования средней и меньшей дальности на пороге у других стран", - сказал он.

При это абсолютно неважно, где эти ракеты будут размещаться - в Европе или в Азиатско-Тихоокеанском регионе - это будет иметь негативные последствия для всего мира, уверен дипломат. "Мы призываем все соответствующие страны проявить высокую ответственность и сдержанность в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности", - подчеркнули в МИД Китая.

Ранее президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По данным издания "Коммерсантъ", российский лидер направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО.

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