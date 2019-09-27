Китай выступает категорически против размещения американских вооружений вблизи других государств. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы выступаем категорически против развертывания Соединенными Штатами ракет наземного базирования средней и меньшей дальности на пороге у других стран", - сказал он.
При это абсолютно неважно, где эти ракеты будут размещаться - в Европе или в Азиатско-Тихоокеанском регионе - это будет иметь негативные последствия для всего мира, уверен дипломат. "Мы призываем все соответствующие страны проявить высокую ответственность и сдержанность в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности", - подчеркнули в МИД Китая.
Ранее президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По данным издания "Коммерсантъ", российский лидер направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО.
Читайте также: Зеленский в США спрашивал генсека НАТО о членстве Украины в альянсе
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак обманули гостей своей свадьбы.