Украинский вице-премьер назвал СНГ "клубом неудачников"

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба посчитал Содружество Независимых Государств (СНГ) "клубом неудачников", выход из которого Киев должен завершить как можно быстрее.

"Если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать", - сказал политик в интервью "Европейской правде".

Он добавил, что пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС не позволит включить в документ перспективу членства в союзе. Однако это позволяет "привязать" стороны к друг другу еще крепче. "После этого Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины. Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", - уверен вице-премьер.

При этом Кулеба не стал устанавливать возможные сроки вступления Украины в НАТО, поскольку не хочет обманывать людей. В отношениях с НАТО Киеву нужно прежде всего укрепить свою безопасность, приведя ее в соответствие со стандартами альянса. "Условно говоря, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски с коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами альянса", - заключил он.

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