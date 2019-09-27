Европейский союз сам предложит Украине членство в политическом объединении.
Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявил вице-премьер постсоветской республики по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба.
На слова вице-премьера Украины обратили внимание "РИА Новости".
"Я вообще считаю, что в итоге членство Украины в ЕС будет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство", — заявил Дмитрий Кулеба.
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