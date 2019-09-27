Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста

Пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту постсоветской республики Владимиру Зеленскому.

Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Facebook рассказал журналист Михаил Ткач.

В качестве доказательств своих слов представитель средства массовой информации прикрепил к сообщению несколько скриншотов. На них отчетливо видно, как Юлия Мендель и несколько телохранителей Зеленского отталкивают от него журналиста Сергей Андрушко.

Михаил Ткач написал, что такое поведение для президента страны и его подчиненных недопустимо.