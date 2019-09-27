МВФ назвал повсеместную коррупцию главной проблемой Украины

Широкое распространение коррупции в значительной мере тормозит рост экономики Украины. Об этом сказано в отчете по итогам работы миссии Международного валютного фонда, который опубликован на сайте организации.

"Рост экономики сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия", - заявил руководитель миссии МВФ на Украине Рон ван Роден.

По его словам, в настоящее время невозможно сократить разрыв между уровнями доходов на Украине и в странах Европейского союза. На очень низком уровне остается украинский ВВП на душу населения, он составляет только 20% от среднего европейского показателя, отметил представитель МВФ.

При этом создание на Украине новых институтов по борьбе с коррупцией не дало "ощутимых результатов". Низкий уровень инвестиций из-за плохих условий ведения бизнеса ограничивает рост продуктивности, создание рабочих мест в частном секторе. Это приводит к тому, что многие жители страны пытаются найти работу за рубежом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили перспективы вступления Киева в альянс.

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