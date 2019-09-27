Зеленский в США спрашивал генсека НАТО о членстве Украины в альянсе

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили перспективы вступления постсоветской республики в альянс.

Об этом на пресс-конференции в Колумбийском университете в США сообщил сам Столтенберг, передает "РБК".

Как заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса, эту тему в ходе их встречи в Нью-Йорке поднял именно Владимир Зеленский.

Когда Йенса Столтенберга спросили о предполагаемых сроках вступления Украины в НАТО, специалист ответил, что не ему об этом говорить.

В данный момент, пояснил генсек Североатлантического альянса, для постсоветской республики и НАТО необходимо сфокусировать внимание на реформах — например, модернизации украинских институтов обороны или же борьбе с коррупцией.

Владимир Зеленский, напомним, неоднократно указывал на то, что Украина вступит в военно-политический блок лишь после проведенного среди ее граждан референдума.