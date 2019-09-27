Космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения стали приоритетными направлениями, по которым Япония намерена укреплять свою оборону.
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Страны восходящего Солнца, сообщают "РИА Новости".
В документе значится, что Китайская народная республика и Российская Федерация могут работать над "укреплением своих возможностей по созданию препятствий для использования космического пространства" Соединенными Штатами Америки и их союзниками.
Напомним, что Япония как раз и считается одним из основных союзников США. С 1989 года Страна восходящего Солнца, например, входит в список стран, которых Вашингтон считает "основными союзниками вне НАТО".
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