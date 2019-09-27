«Цинично и беспринципно»: в МИД РФ прокомментировали новые санкции США

"Перезагрузка" сменилась разрушением двусторонних отношений России и США. Такое мнение высказали в министерстве иностранных дел после введения Вашингтоном очередных санкций. Подробный комментарий появился на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Санкции, которые США ввели 26 сентября против ряда российских граждан, нескольких судов и одной компании, стали 75-ми с 2011 года, когда Вашингтон свернул объявленную им же "перезагрузку" двусторонних отношений и начал заниматься их разрушением", — говорится в сообщении. — "На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве".

Вашингтон объявил 26 сентября, что новые санкции — наказание за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии".

"Поскольку ВКС России с 2015 г. оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов", — считают в российском МИД.

"Опека" Вашингтоном террористов из некоторых организаций ("Хейат Тахрир аш-Шам", "Джабхат ан-Нусры"), которая выражается в "прикрытии от ударов" и снабжении необходимым, давно отмечалась Россией.

В МИД подчеркнули, что данные террористические организации признаны повсеместно и являются прямыми наследниками "Аль-Каиды". В ведомстве отметили связь между санкциями против "Совфрахт" (российская компания, которая доставляла топливо в Сирию) и последующей блокировкой большинства ее средств с желанием "надавить на Россию в крымском контексте".

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Фото: МИД РФ