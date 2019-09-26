В новой концепции нацбезопасности Латвии Россия названа главной угрозой

Власти Латвии сегодня, 26 сентября, приняли новую концепцию национальной безопасности, в которой главной угрозой названа Российская Федерация.

Документ были опубликован на официальном сайте парламента Латвии, сообщают "Известия".

В документе значится, что против Латвии осуществляют деятельность службы безопасности и разведка целого ряда стран. Но наибольшую угрозу национальной безопасности, считает Рига, представляют именно российские спецслужбы.

Так, например, в документе говорится о том, что Россия якобы осуществляет систематическую работу по получении данных о важнейших аспектах внутренней и внешней политики Латвии, а также следит за развитием социальных процессов и общественного настроения в постсоветской республике.

Все это делается ради того, считают латышские власти, чтобы ослабить позиции Латвии в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе.

Также в документе упоминается, что Вооруженные силы Российской Федерации и российская военная инфраструктура размещены на стратегическом европейском направлении.

Справиться с исходящими от России угрозами, заявлено в новой концепции национальной безопасности республики, Латвии помогут НАТО и Евросоюз.

Ранее Латвия сообщила о своем намерении разрешить Североатлантическому альянсу в случае военных действий пересекать границы страны в любом месте.

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