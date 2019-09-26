Россию признали главной угрозой для Латвии, НАТО и Евросоюза

Латвийский парламент принял новую концепцию национальной безопасности на ближайшие пять лет. Главной угрозой для страны названы российские спецслужбы. Об этом сообщает местное агентство Delfi.

В документе отмечается, что Россия проявляют особый интерес к обороноспособности Латвии в приграничной зоне. Деятельность российских спецслужб угрожает не только прибалтийской республике, но НАТО и Европейскому союзу. Вооруженные силы, размещенные Россией на стратегическом европейском направлении, подтверждают враждебные намерения Москвы, считают в Латвии. По мнению латвийских экспертов, оборонный потенциал республики и присутствие военнослужащих Североатлантического альянса привлекают внимание России.

В концепции подчеркивается, что агенты из России следят за общественным настроением в стране и усиленно собирают информацию, а также "проводят целенаправленные операции, чтобы в желательном для Кремля виде направлять процессы принятия решений".

Органы госбезопасности Латвии должны оказывать "опережающее и профилактическое действие для нейтрализации угроз для национальной безопасности страны, а также интересов НАТО и Евросоюза".