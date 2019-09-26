Лукашенко: у России нет намерения нападать на Украину

У Россия нет намерений захватывать Украину. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с украинскими журналистами.

"Я абсолютно убежден, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину, если вы, конечно, войну не начнете", - сказал глава государства.

По его словам, Россия упустила благоприятное время для нападения. "Для того, чтобы захватить Украину, вчера надо было (действовать - прим.-ред), когда с Крымом была ситуация - одни сутки. Сейчас будет посложнее. И они сами могут решить эту проблему, без нас. Но сразу оговорюсь: сейчас это будет очень сложно", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, проблема заключается не только в том, что армия Украины "стала армией и накачала мускулы", главное препятствие - это международное сообщество. "Попытка России, Белоруссии или кого-то захватить Украину - ответ будет мгновенным. Прежде всего со стороны НАТО", - считает белорусский лидер.

Он также заверил, что и Белоруссия не намерена нападать на Украину. "Что касается участия в боевых действия и чтобы вы от нас гробы получали - я тогда не Президент Белоруссии. Не ждите от нас пакостей", - заключил Лукашенко.