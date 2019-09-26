Вояж в США: стал ли визит Зеленского дипломатической катастрофой

Обнародование содержания разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь усугубило американский внутриполитический кризис, говорится в аналитическом материале агентства Reuters.

Напомним, что расшифровка беседы действующего президента Соединенных Штатов Америки с главой постсоветской республики была опубликована вчера.

Состоявшуюся в июле текущего года беседу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, отметим, называют причиной происходящего в данный момент в США импичмента американского президента.

Как отмечает Reuters, для президента Украины обнародование Белым домом его разговора с Трампом также обернулось "дипломатической катастрофой".

Слова Владимира Зеленского, отмечают авторы материала, станут поводом для возмущения не только в США, но и в Европе. Президент, указывает издание, в разговоре с американским президентом позволил себе критиковать столпов европейской демократии — Францию и Германию.

Своим видением ситуации с редакцией "Правды.Ру" поделился украинский политолог Михаил Погребенский.

- Агентство Reuters назвало "дипломатической катастрофой" для президента Украины обнародование его разговора с Дональдом Трампом. Согласны ли вы с этой оценкой?

- Нет, не согласен. Это неприятность, но это не катастрофа. Отношение к Зеленскому — это малая доля принципиального отношения европейских лидеров, которые имели вполне основания на него обидеться.

Ну да, он не заслуживает серьезного отношения — они должны будут такой вывод сделать. Болтает что ни попадя, старается понравиться Трампу.

Это противно, неприятно, но он, тем не менее, легитимный президент Украины, а политика в отношении Украины не зависит от того, кто там сегодня президент. У них есть свои представления о том, как должна вести себя Европа, Франция, Германия. Это неприятность, но не катастрофа.

- Как оценивают на Украине результаты визиты Зеленского в США, его выступление в ООН?

- Какая-то часть людей — я так себе представляю, это не научный факт — скажет, что Зеленский вел себя недостойно. Сначала вроде бы согласился на публикацию телефонного разговора, а потом пытался выкручиваться.

Другие скажут — я уже слышал и такое мнение — что он правильно поступил. Ему подсказали, что Трампу перечить нельзя, что с ним надо соглашаться, что, если мы хотим, чтобы Соединенные Штаты помогали, то не надо его дразнить своим особым мнением по тем или иным вопросам. Есть и такая точка зрения тоже. Я не знаю, насколько она распространена.

Для меня лично, конечно, это его поведение, так сказать, недостойно президента большой страны.

Но я думаю, что пока процесс разочарования или потери доверия еще не наступил. Я не думаю, что эти американские вещи могут быть серьезным поводом, к тому, чтобы люди перестали ему доверять — сейчас у него фантастически высокий уровень доверия.

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