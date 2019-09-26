Скончался бывший президент Франции Жак Ширак

В возрасте 86 лет ушел из жизни бывший президент Франции Жак Ширак.

Об этом сообщает французское информационное агентство AFP.

Сообщается, что экс-глава Франции умер в окружении членов своей семьи.

Напомним, что Жак Ширак занимал должность президента Франции в период с 1995 по 2007 год. После него пост главы государства занял Николя Саркози.

Прежде чем стать президентом Франции, Жак Ширак занимал пост главы Министерства сельского хозяйства и премьер-министра страны, а также пост мэра Парижа, столицы Франции.

Состояние здоровья Жака Ширака ухудшилось после перенесенного им в 2005 году инфаркта. Бывшего президента Франции госпитализировали в 2010, 2015 и 2016 годах.

Согласно предоставленным французскими средствами массовой информации данным, последнее публичное выступление Ширака состоялось в ноябре 2014 года.

В 2017 году действующий президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что за последние годы из французских лидеров Москве лучше всего удавалось сотрудничать именно с Жаком Шираком.

Яркая биография Жака Ширака делает экс-главу Франции необычным президентом.

Читайте также:

На параде в Париже толпа освистала Макрона и потребовала его отставки.