МИД России готовит "сюрприз" США за невыдачу виз российской делегации

Москва еще готовит свой ответ на отказ США в выдаче виз части российской делегации на ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Он (ответ - прим. ред) будет. Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", - сказал министр в эфире "Первого канала".

Напомним, ранее США отказались выдать визы части российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением "слишком рано", затем снова собирать и в результате не выдать около десяти виз без какой-либо внятной причины людям, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН, это позор, а не какое не "серьезное отношение", - прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.