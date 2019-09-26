Daily Express: главная "мишень" США Кастро учил Путина выживанию

Глава Российской Федерации Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что обращался к премьер-министру Кубы Фиделю Кастро за помощью.

Кубинский лидер поделился с российским президентом навыками выживания в качестве главной "мишени" Соединенных Штатов Америки, пишет британский таблоид Daily Express.

На публикацию обращает внимание издание "ИноСМИ".

За свою долгую политическую карьеру Фидель Кастро, напоминает издание, пережил несколько сотен покушений. Большинство из них организовали спецслужбы США. Убить, однако, Кастро пытались многие, не только Вашингтон — например, американская мафия, пишет Daily Express.

Но ни одно из покушений не причинило премьер-министру Кубы вреда. Фидель Кастро скончался от старости три года назад, в возрасте 90 лет.

На жизнь действующего президента Российской Федерации Владимира Путина покушались пять раз, сообщает британский таблоид. И все пять раз у злоумышленников ничего не вышло, отмечают авторы материала.

Дело в том, что президент России получил от Фиделя Кастро подробную консультацию об "уникальном умении выживать в долгой войне в США", пишут британские журналисты, ссылаясь на интервью Путина Стоуну.

Напомним, что Владимир Путин дал откровенное интервью американскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну в июле текущего года.

Ранее сообщалось, что у главы Российской Федерации нет личного смартфона.

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