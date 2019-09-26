В Германии призвали Иран и США к диалогу без предварительных условий

Единственным путем к снятию напряжения в отношениях между Ираном и США является только диалог, который следует начать без предварительных условий. Такое заявление в ходе своего выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Единственный путь в направлении разрядки - переговоры между США и Ираном. Это, однако, возможно только, если они не поставят никаких нереалистичных предварительных условий для такого диалога", - сказал глава МИД Германии.

Министр подчеркнул, что Европа хочет "и впредь придерживаться ядерной сделки с Ираном и цели, согласно которой Иран не обладал бы атомным оружием". Поэтому Германия ожидает от Ирана соблюдения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что основным условием начала переговоров с Вашингтоном является отмена санкций и возвращение к ядерной сделке.