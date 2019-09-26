В ЕС посчитали несправедливыми упреки в недостаточной помощи Украине

Европейский союз оказывает Украине беспрецедентную поддержку. Таким образом пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Майя Косьянчич прокомментировала упреки президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер заявил, что европейские страны недостаточно помогают Киеву. "У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", - сказал он.

По словам представителя ЕС, европейские финансовые институты определили собственный уровень поддержки Украины. С 2014 года Евросоюз выделил на украинские реформы более 15 миллиардов евро в виде грантов и займов. При этом Брюссель сотрудничает с США по вопросу Украины и ее территориальной целостности, вводя антироссийские санкции.

Ранее Зеленский пожаловался на то, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, по его мнению, не оказывают Киеву должной помощи. "Они не работают столько, сколько должны работать для Украины", - сказал он в разговоре с Трампом.