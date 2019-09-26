США выделили еще $50 млн для оппозиции Венесуэлы

Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию предоставит оппозиции Венесуэлы в качестве финансовой помощи 52 миллиона долларов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте американской организации, сообщает RT.

В сообщении агентства США по международному развитию говорится, что деньги направлены "для оказания содействия временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и венесуэльскому народу в их усилиях по восстановлению демократического управления, ориентированного на нужды граждан".

Специалисты напомнили, что ранее правительство Соединенных Штатов Америки уже предоставляло оппозиции латиноамериканской страны сотни миллионов долларов. Нынешние $52 млн же "служат дополнением" к той помощи, что Вашингтон уже оказывал Каракасу.

Также в агентстве США по международному развитию отметили, что американская сторона всецело и полностью поддерживает Хуана Гуаидо в попытках "положить конец незаконному режиму" действующего президента Венесуэла Николаса Мадуро.

Напомним, что затянувшийся политический кризис в латиноамериканской стране перешел в активную фазу в январе текущего года. Тогда страну охватили многотысячные акции протеста против законного главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

На фоне массовых протестных акций спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Мадуро же заявил, что останется на своем посту до истечения положенного ему срока в 2025 году.

Самозванца Гуаидо поддержали Соединенные Штаты Америки, большинство стран Латинской Америки, Австралия, Израиль и целый ряд государств Европейского союза.

О поддержке Мадуро же заявили Российская Федерация, Китайская народная республика, Мексика, Куба, Боливия, Никарагуа, Сальвадор, Иран, Турция и ЮАР.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон призвал главу Министерства обороны Венесуэлы перестать поддерживать законного действующего президента страны.

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