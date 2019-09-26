Сергей Лавров считает ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Евросоюз - ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас». Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой-чужой» на нашем общем пространстве оказались безрезультатными», - отметил глава МИД России.

В качестве аргумента министр привел ход реализации программы «Восточное партнерство», которое создавалось для развития интеграционных связей между шестью бывшими советскими республиками (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) с Евросоюзом. По его словам, интересы России в ней не учтены: «Нам сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов».

По словам Лаврова, Евросоюз стал «исповедовать эту логику» еще до начала кризиса на Украине и присоединения Крыма к России. Министр также напомнил, что Брюссель поставил перед украинскими властями ультиматум: с Россией или Европой.

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Фото: kremlin.ru