Зеленский рассказал о разговоре с главой российского МИД

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам украинского лидера, глава МИД России подошел к нему с желанием познакомиться.

«Лавров подошел ко мне и сказал: «Мы очень хотим, чтобы закончилась война в Донбассе». Поздравил с обменом», - цитирует слова лидера своей страны «Украинская правда».

Зеленский, как пишет «112 Украина», ответил Лаврову, что также хочет прекратить войну в Донбассе: «Мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей. Я хочу остановить убийство наших людей, наших военных, наших граждан».

Ранее Лавров, комментируя короткий диалог с украинским президентом, заметил, что со стороны советников Зеленского звучали противоречивые заявления о том, что закона об особом статусе никогда не будет. «Но я предпочитаю исходить из того, что сказал мне президент Украины», - сказал глава российского МИД.

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