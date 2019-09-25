Зеленский обвинил Россию в агрессии с трибуны ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й Генеральной ассамблее ООН и обвинил Россию в ведении войны против его страны. В качестве "доказательства" он продемонстрировал пулю. По словам украинского лидера, стоимость этой пули отражает стоимость человеческой жизни и составляет всего 10 долларов.

Зеленский демонстрировал участникам Генеральной ассамблеи ООН пулю, которой якобы был убит украинский оперный певец Василий Спивак в Донбассе.

"Больше 13 тысяч погибших, более 30 тысяч раненных, а также полтора миллиона беженцев. И это все происходит в центре Европы. Поэтому моя главная задача - завершение войны и возврат украинских территорий", - заявил Зеленский.