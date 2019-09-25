На Украине собрались конфисковывать землю, купленную россиянами

Заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Киев будет конфисковывать землю, которую купили граждане РФ или российские организации.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что с 1 октября 2020 года в стране могут начать продажу земли. По его словам, приобрести украинскую землю смогут только граждане Украины, а также украинские организации.

По словам Высоцкого, власти будут постоянно проводить мониторинг бенефициаров, чтобы граждане других стран, в особенности России, не смогли приобрести украинские земли.