Глава Молдовы хочет ввести уголовное наказание за пропаганду нацизма

Действующий президент Молдавии намерен ввести уголовную ответственность за пропаганду нацизма и неонацизма в постсоветской республике.

О своей инициативе Игорь Додон написал на своей личной странице в социальной сети Facebook, сообщают "РИА Новости".

Глава Молдовы сообщил, что в ходе своего визита в Нью-Йорк поделился своей идеей с представителями крупнейших еврейских организаций.

Игорь Додон также отметил, что считает необходимым активизировать диалог с лидерами международных еврейских организаций по вопросам сотрудничества Молдавии с Соединенными Штатами Америки и Израилем.

Ранее сообщалось, что действующий президент Молдовы будет просить у главы Российской Федерации Владимира Путина скидки на российских газ.

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