Однопартиец Меркель призвал снять санкции с России

Глава отделения Христианско-демократического союза в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии Майк Моринг выступил за снятие санкций с России. Он предлагает начать постепенный процесс отказа от антироссийских ограничительных мер.

Моринг предлагает привязать снятие санкций к ситуации на востоке Украины, в которой, по его мнению, может наблюдаться продвижение.

"Санкции можно связать с ситуацией на востоке Украины. Там в ближайшее время может наблюдаться продвижение. Если сторонам удастся прийти к каким-то договоренностям, то и мы можем начать постепенное снятие ограничительных мер", - пояснил Моринг.