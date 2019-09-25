В Литву на полгода прибудет батальон Сухопутных войск США

Батальон Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки в составе более 500 военнослужащих прибудет в Литву на полгода в порядке ротации.

Об этом сообщает Министерство обороны постсоветской республики, передает ТАСС.

Помимо солдат в Литву прибудет и тяжелая техника — например, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

Американские военнослужащие будут находиться на военном полигоне в Пабраде до весны следующего года.

Глава Министерства обороны Литвы Раймундас Кароблис назвал новость о прибытии батальона Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки "доброй и ожидаемой вестью". Вильнюс, напомнил глава Минобороны постсоветской республики, "последовательно и терпеливо" добивался долгосрочного военного присутствия США в Литве.

Напомним, что первый раз войска Соединенных Штатов Америки были развернуты в Литве на основе ротации в 2014 году.

Ранее соседняя по отношению к Литве Латвия поделилась планами разрешать войскам Североатлантического альянса беспрепятственно пересекать ее границы в любом месте.

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