Зеленский заявил, что на него может давить только его 6-летний сын

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения общественности в адрес Дональда Трампа о давлении на украинского лидера. По его словам, в мире есть только один человек, который может на него давить, это его шестилетний сын.

Зеленский подчеркнул, что на него едва ли могут давить, поскольку он занимает пост президента независимой страны - Украины.