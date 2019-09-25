Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения общественности в адрес Дональда Трампа о давлении на украинского лидера. По его словам, в мире есть только один человек, который может на него давить, это его шестилетний сын.
Зеленский подчеркнул, что на него едва ли могут давить, поскольку он занимает пост президента независимой страны - Украины.
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.