Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где он принимал участие в 74-й Генеральной ассамблее ООН. Политик срочно вылетел в Лондон. Недавно в британской столице Верховный суд признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента.

Телеканал Sky News узнал, что Борис Джонсон перед отъездом провел телефонный разговор с королевой Елизаветой II. Журналисты связывают срочный отъезд Джонсона с требованиями о его отставке, который звучат в парламенте.