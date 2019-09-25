В Пекине открыли международный аэропорт Дасин

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в торжественном открытии международного аэропорта Дасин. Планировалось, что воздушная гавань начнет работу 30 сентября, однако аэропорт начал принимать первые рейсы уже 25 сентября.

Международный аэропорт Дасин находится в 46 километрах к югу от Пекина. Его строительство обошлось в 11,7 миллиардов долларов (80 млрд юаней). Сразу после открытия пропускная способность Дасин составит 45 миллионов пассажиров. К 2025 году пропускная способность гавани должна увеличиться до 72 миллионов человек. К 2040 году Дасин может стать крупнейшим аэропортом в мире и обслуживать более 100 миллионов пассажиров.