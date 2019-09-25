Принц Гарри с женой своей поездкой в ЮАР расстроили королеву-бабушку

Герцог Сассексий принц Гарри Уэльский снова разочаровал свою бабушку, королеву Елизавету II.

Об этом сообщают средства массовой информации Великобритании.

На публикации обращает внимание "Российская газета".

Елизавету II расстроило, что во время визита со своей супругой Меган Маркл в Южно-Африканскую республику принц Гарри попросил называть их по именам. Протокол же требует, чтобы чету называли "герцог и герцогиня Сассекские", отмечают средства массовой информации Великобритании.

Также британской королеве не понравилось, что образ Меган Маркл не соответствовал правилам королевского этикета — герцогиня Сассекская, пишут СМИ Британии, обула туфли на высокой платформе.

Елизавета II, согласно предоставленной информации, была просто "разгневана".

Ранее сообщалось, что жена принца Гарри сняла подаренное им кольцо на время тура по странам Африки.

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