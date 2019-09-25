Россия выдала 200 виз делегации США к визиту Помпео в Сочи – Захарова

Невыдача США виз российским дипломатам на Генассамблее ООН в Нью-Йорке — позор.

Об этом в своем личном аккаунте в Facebook написала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Ранее "позором" невыдачу американской стороной виз представителям российской делегации назвал и глава МИД РФ Сергей Лавров, отмечают "РИА Новости".

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, указала Мария Захарова, заявил, что "США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН", а "визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна".

Российская сторона, напомнила официальный представитель МИД РФ, недавно выдала две сотни виз делегации из США во главе с государственным секретарем страны Майком Помпео для визита в Сочи.

Это и есть "серьезно относится к своим обязательствам" в сочетании с "рассмотрением визовых запросов в индивидуальном порядке", написала Мария Захарова.

Вчера, напомним, стало известно, что Соединенные Штаты Америки отказали в выдаче виз десяти российским парламентариям. Дипломаты должны были принять участие в Генассамблее ООН, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что действующего президента Украины Владимира Зеленского организаторы Генассамблеи ООН не включили в список выступающих мировых лидеров.

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