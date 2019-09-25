В Индонезии проходят митинги против закона о запрете секса до брака

Десятки тысячи жителей Индонезии вышли на митинги против принятия закона о запрете секса до брака.

Об этом сообщает одно из крупнейших в мире новостных агентств Reuters.

На публикацию обращает внимание российское интернет-издание TJ.

Власти Индонезии предлагают ввести уголовное наказание за секс до брака. Нарушившие запрет граждане могут получить год тюремного заключения. За решеткой в случае принятия закона также могут отказаться и женщины, решившие сделать аборт.

Протесты против принятия закона прошли не только в Джакарте, но и в ряде других крупных городов Индонезии. В столице, правда, беспорядки приняли стихийный масштаб — митингующие забросали полицейских камнями, палками и прочим мусором.

Стражи правопорядка же в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

Отмечается, что рассмотрение законопроекта о запрете секса до брака было запланировано на 24 сентября. Действующий президент Индонезии Джоко Видодо из-за вспыхнувших массовых волнений принял решение отложить рассмотрение закона.

Ранее сообщалось, что россиянки рожают больше, чем украинки и, например, итальянки, но меньше, чем жительницы Исландии и Нидерландов.

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