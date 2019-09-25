Украинские СМИ рассказали о трусости Зеленского перед Кадыровым

После недавних кадровых перестановок украинские СМИ опубликовали материалы о том, как Владимир Зеленский несколько раз струсил перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Журналисты припомнили, как нынешний президент Украины просил прощения у Кадырова из-за пародии на него в "95 квартале".

Студия Зеленского в 2014 году решила пошутить на тему сноса памятников Ленину. Комики создали ролик, в котором поверх видеозаписи с плачущим Рамзаном Кадыровым после смерти его отца из-за теракта на футбольном стадионе наложили словами пенсионера из крымского посёлка Зуи Белогорского района, негодующего по поводу сноса памятника.

После показанного видеоролика Владимир Зеленский обратился к Владимиру Евдокимову, который тогда занимал должность первого заместителя министра внутренних дел, поскольку опасался за свою жизнь. Позже он начал оправдываться, что студия сделала пародию с Кадыровым без его ведома, а он к шутке не имеет никакого отношения и мусульман обидеть не хотел.

Евдокимов подключил к ситуации "авторитета" Юрия Ериняка, который организовал телефонный разговор с главой чеченского МИД. Он договорился, что вместе с Зеленским прибудет в Грозный для прямого диалога с Кадыровым. Однако, как утверждают источники, в последний момент Зеленский отказался летать в Чечню и туда отправился сам Ериняк. В качестве презента для главы Чечни он прихватил Коран в дорогом обрамлении.

Украинские СМИ утверждают, что эта история помогла нынешнему президенту завести "нужные знакомства" с силовиками.