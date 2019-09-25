Снижение рождаемости наблюдается во всем мире — в том числе и в России.
Российская Федерация по числу детей в среднем на одну женщину обгоняет, например, Украину и Италию, но идет позади Исландии и Нидерландов.
Об этом в беседе с корреспондентом "РИА Новости" рассказала заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.
По словам специалиста, на одну среднестатистическую женщину в России сегодня приходится условных 1,6 ребенка. В 1960 году же, отметила Егорова, показатель был куда выше — 2,5 ребенка на одну среднестатистическую женщину.
Меньше, чем в России, рожают в Польше, Украине, Греции, Италии и Германии. Абсолютным рекордсменом, указала Елена Егорова, является Сингапур — там на одну женщину приходится лишь 0,81 условных ребенка.
Больше, чем в России, рожают в Нидерландах, Норвегии, Великобритании, Швеции, Ирландии и Исландии. Рекордсменом здесь, отмечает специалист, является Нигер — там на одну женщину приходится 7,03 условных ребенка.
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