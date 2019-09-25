Украине посоветовали заработать на "плохой России"

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко указал новым украинским властям на возможность заработать на "плохой России". Экс-чиновник утверждает, что Российская Федерация предоставляет Украине реальные рынки сбыта.

Червоненко утверждает, что недавно "западный сосед" Польша перекрыла поставки по 14 группам переработки продовольствия. По мнению экс-чиновника, Польша фактически "закрыла окно в Европу" для Украины. Тем временем, утверждает Червоненко, Россия открывает свои рынки сбыта и позволяет украинцам зарабатывать.