Зеленский и Лавров кратко поговорили на полях Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров кратко обсудили российско-украинские отношения. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник. Контакт произошел во вторник 24 сентября. Американский лидер Дональд Трамп организовал прием для глав государств.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер советовал Владимиру Зеленскому налаживать личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным.