Краткий контакт Зеленского и Лаврова состоялся в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткий контакт на приеме в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке.
Как говорится в сообщении, встреча состоялась вечером во вторник, 24 сентября в ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом.
«Зеленский и Лавров обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений», - приводит агентство слова своего собеседника.
Глава МИДа возглавляет делегацию России. Выступление Лаврова в ГА ООН намечено на 27 сентября.
Читайте также: Небензя рассказал еще об одной делегации РФ, не получившей визы США
"Со дна постучали": глава МИД РФ дал оценку международным отношениям
Фото: flickr.com
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.