Краткий контакт Зеленского и Лаврова состоялся в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткий контакт на приеме в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке.

Как говорится в сообщении, встреча состоялась вечером во вторник, 24 сентября в ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом.

«Зеленский и Лавров обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений», - приводит агентство слова своего собеседника.

Глава МИДа возглавляет делегацию России. Выступление Лаврова в ГА ООН намечено на 27 сентября.

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