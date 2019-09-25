Небензя рассказал еще об одной делегации РФ, не получившей визы США

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в среду заявил, что США не выдали визы не только членам российской делегации, участвующим в Генассамблее ООН.

По его словам, американские визы также не получили участники конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщает сегодня ТАСС.

Всего визы не получили более 10 человек. "У нас уже была ситуация, когда на конференцию не допустили российских делегатов, и нам пришлось не допустить проведения этой конференции, потому что решение принимается консенсусом. Предлоги невыдачи визы для нас не имеют никакого значения, потому что страна - хозяйка штаб-квартиры обязана выполнять соглашение с Организацией Объединенных Наций", - подчеркнул постпред РФ.

Ранее стало известно, что 10 российских делегатов, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова на Генеральной ассамблее ООН, не получили визы для въезда в США. В МИД РФ подчеркнули, что американское посольство связало задержку с техническими трудностями, однако документы были поданы в соответствии с сроками.

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Фото: ru.wikipedia.org