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Глава Минторговли США уснул во время выступления Трампа на ГА ООН

Мир » Северная Америка » США и Канада print

82-летний министр торговли США Уилбур Росс в очередной раз заслужил внимание прессы к своей персоне. Телеканал CNBC показал репортаж, в котором обвинил чиновника в том, что он заснул во время речи президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН.

Журналисты телеканала утверждают, что глаза Росса были закрыты на протяжении 15 минут. Министр продолжал спать даже тогда, когда американский лидер рассказывал о торговой сделке с Китаем, что непосредственно касается чиновника. Также Росс проспал и заявление Трампа по ситуации с Ираном.

Глава Минторговли США не первый раз попадает в такую ситуацию. В мае 2017 года Уилбур Росс задремал во время выступления американского лидера в Саудовской Аравии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Юрий Луценко в 2016 году уснул во время приема украинской делегации в Японии. Тогда он возглавлял фракцию "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины.

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Темы сон уилбур росс дональд трамп генеральная ассамблея оон министерство торговли сша
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