Песков: мирному договору России и Японии мешает союз Токио с США

России и Японии необходимо продолжать искать пути заключения мирного договора.

Об этом в ходе общения со студентами Высшей школы экономики заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".

По словам специалиста, такого мнения придерживается Владимир Путин. Песков пообещал, что "попытки" заключения мирного договора продолжатся, потому что подписание соглашения входит в сферу интересов обеих сторон.

"Но это очень, очень сложно", — признал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы Российской Федерации отметил, что подписанию мирного договора со Страной восходящего Солнца мешают союзнические отношения Японии с Соединенными Штатами Америки.

Дело в том, поясняет Песков, что США могут размещать различные объекты своей военной инфраструктуры в любой точке Японии. Вашингтон, отметил специалист, может даже не интересоваться мнением Токио по данному вопросу.

Большие свободы и возможности США в Японии делают процесс подписания мирного соглашения очень сложным, отмечает Дмитрий Песков.

Напомним, что основным препятствием на пути к достижению так и не подписанной после Второй мировой войны договоренности является выдвижение Японией необоснованных территориальных претензий на южные Курильские острова.