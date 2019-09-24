Зеленского не включили в список выступающих на ГА ООН мировых лидеров

Президента Украины Владимира Зеленского не включили в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН в главном зале организации.

Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики, передают "РИА Новости".

Как пишет издание "Страна.ua", это означает, что если Владимир Зеленский и будет выступать, то не в главном зале, а в ходе так называемых "общих" дебатов. В таком случае глава Украины будет держать слово не среди мировых лидеров, а наравне с журналистами, активистами и общественными деятелями.

Там же, указывает "Страна.ua", в бытность свою президентом Украины выступал в прошлом году и Петр Порошенко.

Выступление Владимира Зеленского, напомним, было запланирована на завтра, 25 сентября. Пресс-служба главы Украины сообщала, что Зеленский в Соединенные Штаты Америки прибыл.

Отметим, что неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, продлится до 30 сентября.