Президента Украины Владимира Зеленского не включили в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН в главном зале организации.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики, передают "РИА Новости".
Как пишет издание "Страна.ua", это означает, что если Владимир Зеленский и будет выступать, то не в главном зале, а в ходе так называемых "общих" дебатов. В таком случае глава Украины будет держать слово не среди мировых лидеров, а наравне с журналистами, активистами и общественными деятелями.
Там же, указывает "Страна.ua", в бытность свою президентом Украины выступал в прошлом году и Петр Порошенко.
Выступление Владимира Зеленского, напомним, было запланирована на завтра, 25 сентября. Пресс-служба главы Украины сообщала, что Зеленский в Соединенные Штаты Америки прибыл.
Отметим, что неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, продлится до 30 сентября.
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