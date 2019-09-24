Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российским истребителем Су-34.
Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте российского ведомства, передает ТАСС.
В Минобороны РФ отметили, что самолет Военно-космических сил Российской Федерации вчера, 23 сентября, действительно выполнял плановый перелет в Калининградскую область.
Но полет, заявили специалисты, прошел над нейтральными водами Балтийского моря, а не в воздушном пространстве Эстонии.
Напомним, что об обвинениях Таллина в нарушении российским Су-34 воздушных границ постсоветской республики стало известно несколько часов тому назад.
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