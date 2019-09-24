Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении Су-34 ее границ

Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российским истребителем Су-34.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте российского ведомства, передает ТАСС.

В Минобороны РФ отметили, что самолет Военно-космических сил Российской Федерации вчера, 23 сентября, действительно выполнял плановый перелет в Калининградскую область.

Но полет, заявили специалисты, прошел над нейтральными водами Балтийского моря, а не в воздушном пространстве Эстонии.

Напомним, что об обвинениях Таллина в нарушении российским Су-34 воздушных границ постсоветской республики стало известно несколько часов тому назад.