Экс-президент Украины Янукович планирует вернуться в страну

Бывший президент Украины Виктор Янукович планирует вернуться в постсоветскую республику.

Об этом "Пятому каналу" сообщил адвокат Виталий Сердюк, передает "Взгляд".

В данный момент экс-глава Украины находится на территории Российской Федерации, отметил Сердюк.

Адвокат заявил, что Виктор Янукович поставил задачи "обеспечить привлечение к ответственности виновных" в ситуации с Крымским полуостровом и "совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота".

Отметим, что в суде Киева рассматривается апелляционная жалоба на приговор бывшему президенту Украины по делу о государственной измене. Януковича, напомним, в этом году заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

Виктор Янукович покинул постсоветскую республику в 2014 году, после государственного переворота в стране.